Число погибших при взрыве в Кабуле выросло до 25

КАБУЛ, 15 авг — РИА Новости. Число погибших в результате взрыва около образовательного учреждения на западе столицы Афганистана увеличилось до 25, 35 пострадали, сообщил официальный представитель министерства здравоохранения страны Вахид Маджрух.

Ранее сообщалось о 14 погибших и 18 пострадавших.

Взрыв произошел в среду около образовательного учреждения Mawoud Academy на западе столицы Афганистана. По данным агентства Пажвак, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Как отмечают местные СМИ, взрыв произошел внутри здания, когда в заведении проходили занятия. Президент Афганистана Ашраф Гани поручил провести расследование случившегося.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственности за взрыв.