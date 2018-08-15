Данных о пострадавших россиянах при обрушении моста в Генуе нет

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Информации о пострадавших гражданах РФ в результате обрушения моста в итальянской Генуе по состоянию на первую половину дня среды нет, сообщил МИД РФ.

Двухсотметровый пролет моста на проходящей через Геную автостраде А10 обрушился во вторник в 11.36 (12.36 мск) на складские помещения и железнодорожные пути. В момент ЧП на мосту находились более 30 автомобилей. По последним данным префектуры, в результате погибли 39 человек.

"За развитием ситуации следят сотрудники российского Генконсульства в Генуе. По данным на первую половину дня 15 августа, сведений о пострадавших российских гражданах не поступало", — говорится в опубликованном на сайте ведомства комментарии.

Телеканал Rainews24 ранее сообщил, что поисково-спасательные работы в районе обрушившегося моста в Генуе приостановлены из-за риска новых обвалов и разрушений. Существует опасность обрушения одной из оставшихся опор. Сотрудники пожарной охраны проводят проверку устойчивости опасной конструкции.