Данных о пострадавших россиянах при обрушении моста в Генуе нет

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Информации о пострадавших гражданах РФ в результате обрушения моста в итальянской Генуе по состоянию на первую половину дня среды нет, сообщил МИД РФ.
"За развитием ситуации следят сотрудники российского Генконсульства в Генуе. По данным на первую половину дня 15 августа, сведений о пострадавших российских гражданах не поступало", — говорится в опубликованном на сайте ведомства комментарии.
Телеканал Rainews24 ранее сообщил, что поисково-спасательные работы в районе обрушившегося моста в Генуе приостановлены из-за риска новых обвалов и разрушений. Существует опасность обрушения одной из оставшихся опор. Сотрудники пожарной охраны проводят проверку устойчивости опасной конструкции.