В МИД надеются на сохранение тенденции к диалогу между Пхеньяном и Сеулом

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 15 авг — РИА Новости. Москва надеется, что тенденция к диалогу между Пхеньяном и Сеулом сохранится, чтобы стороны могли продвинуться вперед и не было отката в переговорах, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сейчас появляется реальный шанс (на урегулирование в регионе — ред.) за счет переговоров, которые запущены. Они запущены на той платформе, которую предложили Россия и Китай, это "двойная заморозка", заморозка испытаний со стороны Северной Кореи и заморозка военных учений, проводимых США и их партнерами в регионе", — сказала Захарова, выступая на встрече с участниками международного образовательного форума "БалтАртек".

"Мы, конечно, исходим из того, что эти переговоры, которые сейчас были запущены, должны вестись на взаимоуважительной основе. Хотя это все политика, и говорить о том, что все должны быть честными, наивно. Но учитывая, что сейчас внимание всего мира к этой теме приковано, эти переговоры должны вестись и вестись на взаимоприемлемой основе. И что та тенденция, которая на протяжении нескольких месяцев была, хотя она тоже развивалась по синусоиде, но тем не менее, что эта тенденция не потеряется, чтобы стороны могли продвинуться вперед, и не была отхода назад", — добавила Захарова.

Первая встреча лидеров Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына состоялась 27 апреля в Пханмунджоме, после чего они встретились еще один раз в мае в преддверии проведения 12 июня в Сингапуре американо-северокорейского саммита.