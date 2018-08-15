Задержанного после инцидента в Лондоне подозревают в подготовке терактов

ЛОНДОН, 15 авг – РИА Новости, Мария Табак. Задержанный после теракта у здания британского парламента мужчина подозревается в совершении, подготовке и подстрекательстве к терактам, а также в покушении на убийство, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотленд-Ярда.

"29-летний мужчина, арестованный после инцидента в Вестминстере вчера, 14 августа, остается под стражей в полицейском участке на юге Лондона. Мужчина, британский гражданин родом из Судана, был арестован на месте вооруженными полицейскими. Он был арестован по подозрению в совершении, подготовке и подстрекательстве к терактам… Позднее он был арестован также по подозрению в покушении на убийство", — говорится в сообщении полиции.

Скотленд-Ярд также сообщил, что завершил обыски по двум адресам в Бирмингеме и в Ноттингеме.

"Полицейские продолжают обыски по третьему адресу в Бирмингеме", — указывается в сообщении.

Полиция сообщает, что не усматривает в связи с инцидентом никакой угрозы для лондонцев и не производила никаких дополнительных арестов.