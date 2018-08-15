Задержанного после инцидента в Лондоне подозревают в подготовке терактов

ЛОНДОН, 15 авг – РИА Новости, Мария Табак. Задержанный после теракта у здания британского парламента мужчина подозревается в совершении, подготовке и подстрекательстве к терактам, а также в покушении на убийство, говорится в переданном в РИА Новости сообщении Скотленд-Ярда.
Скотленд-Ярд также сообщил, что завершил обыски по двум адресам в Бирмингеме и в Ноттингеме.
"Полицейские продолжают обыски по третьему адресу в Бирмингеме", — указывается в сообщении.
Полиция сообщает, что не усматривает в связи с инцидентом никакой угрозы для лондонцев и не производила никаких дополнительных арестов.