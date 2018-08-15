МИД надеется на меры против вандализма в отношении советских памятников

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 15 авг — РИА Новости. Москва надеется, что власти других стран, в том числе Польши, предпримут действенные меры против вандализма в отношении памятников, посвященных воинам Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Есть надежда, что наши неоднократные напоминания некоторым столицам будут восприняты. При нынешних технических средствах можно установить веб-камеры, как это делается в отношении других объектов, которые будут фиксировать нарушения, благодаря которым будут расследоваться эти нарушения. И люди, у которых в голове зарождаются подобные идеи, они сто раз подумают, делать им это или нет, если они попадут в объектив камер", — сказала Захарова на брифинге на площадке международного молодежного форума "БалтАртек" в Светлогорске.

Она отметила, что факты проявления вандализма в разных странах, в том числе в Польше, фиксируются регулярно. Заявления, ноты протеста, а также переговоры с властями этих государств также являются действенными мерами по недопущению вандализма.

"Мы добиваемся возбуждения уголовных дел, если речь идет о фактах вандализма, возмещения ущерба, и, конечно, мы работаем с гражданским обществом на месте", — добавила она.

В июле Захарова заявила, что в Польше на государственном уровне развернута кампания по сносу памятников советским воинам, такие действия уродуют нашу совместную историю.

Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".