МИД надеется на меры против вандализма в отношении советских памятников

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 15 авг — РИА Новости. Москва надеется, что власти других стран, в том числе Польши, предпримут действенные меры против вандализма в отношении памятников, посвященных воинам Великой Отечественной войны, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что факты проявления вандализма в разных странах, в том числе в Польше, фиксируются регулярно. Заявления, ноты протеста, а также переговоры с властями этих государств также являются действенными мерами по недопущению вандализма.
"Мы добиваемся возбуждения уголовных дел, если речь идет о фактах вандализма, возмещения ущерба, и, конечно, мы работаем с гражданским обществом на месте", — добавила она.
Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и "сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи".