В российском МИД заявления посла США в Лондоне по Ирану назвали неуместными

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл), 15 авг — РИА Новости. Москва считает заявления посла США в Лондоне по судьбе соглашения с Ираном по атому ошибочными и неуместными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader Верховный лидер Ирана назвал риторику США бесцеремонной

Ранее посол США в Великобритании Роберт Вуд Джонсон в своей статье в газете Sunday Telegraph призвал Великобританию перейти на сторону США в вопросе иранской ядерной сделки и использовать свою дипломатическую мощь и влияние для давления на Иран.

"Кто-то, якобы, по мнению американского посла, делегировал Вашингтону и Лондону заботы по обеспечению благополучия Тегерана. Это какой-то абсурд", — заявила Захарова на брифинге.

Она напомнила, что Москва не раз выражала озабоченность выходом США из иранской ядерной сделки, которая является важнейшим элементом глобального режима нераспространения ядерного оружия и надежной гарантией безопасности на Ближнем Востоке.

"Мы считаем все, чтобы было сказано послом и многими американскими политиками, и такой их подход ошибочным. И подчеркиваем, что не Тегеран дестабилизирует регион, а скорее те, кто очень вольно относятся к международным многосторонним соглашениям, особенно в такой сфере как ядерная безопасность. Комментарии, которые были сделаны американским дипломатом, абсолютно неуместны. США активно пытаются дестабилизировать ситуацию внутри Ирана посредством незаконных экономических санкции и путем политического давления", — добавила Захарова.

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из этого соглашения. США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.