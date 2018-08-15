В российском МИД заявления посла США в Лондоне по Ирану назвали неуместными

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл), 15 авг — РИА Новости. Москва считает заявления посла США в Лондоне по судьбе соглашения с Ираном по атому ошибочными и неуместными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Кто-то, якобы, по мнению американского посла, делегировал Вашингтону и Лондону заботы по обеспечению благополучия Тегерана. Это какой-то абсурд", — заявила Захарова на брифинге.
Она напомнила, что Москва не раз выражала озабоченность выходом США из иранской ядерной сделки, которая является важнейшим элементом глобального режима нераспространения ядерного оружия и надежной гарантией безопасности на Ближнем Востоке.
Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из этого соглашения. США восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.