В Швеции предъявили обвинения угрожавшему политикам мужчине

СТОКГОЛЬМ, 15 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Прокуратура Швеции предъявила в среду обвинения 42-летнему мужчине, арестованному в мае этого года по подозрениям в письменных угрозах 21 члену правительства Швеции и другим известным людям в стране, говорится в сообщении для прессы прокуратуры Швеции.

"Сорокадвухлетнему мужчине предъявлено обвинение сегодня в суде в Стокгольме по подозрению в отправке писем с угрозами 21 члену правительства, а также известным людям и политикам в Швеции", — говорится в сообщении для прессы. Поясняется также, что мужчина подозревается в попытке убийства в Великобритании, где четыре человека из одной из компаний получили от подозреваемого письмо-бомбу.

По данным прокуратуры, послания мужчины содержали не только угрозы, но и порошок, который после анализа оказался не опасным. В общей сложности письма от арестованного в Швеции получили 26 человек.

Полиция арестовала его в мае этого года в стокгольмском аэропорту Арланда, когда тот прилетел из Таиланда. По данным шведских СМИ, мужчина проживает в Западной Швеции. Свои письма он отправлял с августа по сентябрь 2017 года.