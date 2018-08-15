КНДР и Южная Корея восстановили каналы экстренной связи между военными

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ТОКИО, 15 авг — РИА Новости. КНДР и Южная Корея полностью восстановили в среду каналы экстренной связи между военными, сообщило южнокорейское министерство обороны.

По его данным, полностью восстановлена линия связи в восточной части пограничной зоны вслед за нормализацией работы 16 июля канала связи на западном побережье. По оптоволоконному кабелю военные Юга и Севера Кореи могут обмениваться факсами и телефонными звонками.

Как сообщалось ранее, кабель на восточном побережье вышел из строя восемь лет назад в результате лесных пожаров.

Договоренность о восстановлении каналов связи военных двух корейских государств была достигнута в апреле на встрече в демилитаризованной зоне президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.