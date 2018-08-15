Спасенных из пещеры в Таиланде подростков пригласили в "Артек"

СВЕТЛОГОРСК, 15 авг — РИА Новости. Спасенные из пещеры Тхам Луанг подростки из тайской юниорской футбольной команды приглашены в международный детский центр "Артек", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Двенадцать подростков из тайской юниорской футбольной команды Wild Boars ("Вепри") и их тренер пропали 23 июня. Они зашли в семикилометровую пещеру Тхам Луанг и оказались отрезаны от выхода из-за внезапного наводнения. Поиски продолжались 10 дней. Дети и их тренер были найдены в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Операция по спасению длилась трое суток. При проведении операции погиб бывший старший сержант ВМС Таиланда, боевой пловец Саман Кунан.

"Для того, чтобы помочь детям в реабилитации и за проявленные волевые качества характера и стойкость, и борьбу за жизнь в ужасающих и страшных условиях, директора "Артека" Алексей Каспржак пригласил ребят в "Артек", — сказала Захарова на брифинге.

По ее словам, поездка пройдет для ребят без отрыва от футбола. "Детям, о которых я сказала, будут выделены международные путевки в рамках международной квоты. Наше посольство (в Таиланде) в ближайшие дни войдет в контакт с местной стороной для того, чтобы передать это приглашение и рассказать об этом решении уже более детально и конкретно", — добавила Захарова.

Международный детский центр "Артек" был основан в 1925 году, первая смена лагеря у горы Аю-Даг открылась 16 июня.

"Артек" расположен в Крыму, на побережье Черного моря, в поселке городского типа Гурзуф. Это крупнейший детский центр мира, с 2016 года — член Международной ассоциации детских лагерей (ICF). К началу первой летней смены 2015 года было реконструировано шесть детских лагерей — "Лазурный", "Янтарный", "Хрустальный", "Морской", "Речной" и "Озерный". Еще три детских лагеря — "Лесной", "Полевой" и "Кипарисный" — приняли первых детей летом 2016 года. Сейчас в "Артеке" строится лагерь "Солнечный", планируется, что после сдачи в эксплуатацию в 2019 году жилых корпусов нового лагеря "Артек" будет принимать 5 тысяч детей в смену и более 50 тысяч детей в год.

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