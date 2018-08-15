МИД призвал США обсуждать Договор по открытому небу в имеющихся форматах

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл.), 15 авг — РИА Новости. Россия призывает США обсуждать претензии к Москве по Договору об открытом небе в рамках имеющихся механизмов, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Если есть какие-либо претензии — а те претензии, которые предъявляются с американской стороны, безосновательны, — в рамках современных международных отношений существуют соответствующие институты, где можно все эти вопросы решить", — сказала Захарова.

Она уточнила, что противоречия по договору можно обсуждать на двусторонней основе, взаимодействуя по дипломатическим каналам, на уровне ведомств, на экспертном уровне.

"Здесь стоит задача не решить имеющиеся проблемы, если таковые есть, а усугубить их и информационно использовать эти мнимые проблемы для очередных санкций, либо давления на РФ", — подчеркнула дипломат.

По ее словам, если бы эти проблемы были реальными, то Москве предъявили бы фактуру. "Поэтому именно так мы к этому относимся. Есть возможность вести предметный, конкретный диалог", — заключила Захарова.

В понедельник президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2019 финансовый в год, который ограничивает финансирование ряда работ по выполнению Договора по открытому небу. Замглавы российского МИД Сергей Рябков назвал это "путем к дальнейшей интоксикации международных отношений односторонними подходами".