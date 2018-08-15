Пострадавшую при теракте в Лондоне женщину выписали из больницы

ЛОНДОН, 15 авг — РИА Новости, Мария Табак. Пострадавшая при теракте у здания британского парламента женщина выписана из больницы, говорится в поступившем в РИА Новости сообщении Скотланд-Ярда.

Во вторник утром автомобиль врезался в ограждение у здания парламента. Как сообщили в полиции, перед этим автомобиль наехал на нескольких пешеходов и велосипедистов. На место прибыла вооруженная полиция. Водитель был задержан. В результате инцидента пострадали несколько человек. Район происшествия был эвакуирован и оцеплен. Полиция Лондона заявила, что рассматривает инцидент у парламента Великобритании как теракт и расследование ведет контртеррористическое подразделение. Ранее сообщалось, что два человека доставлены в больницу, мужчина позже был выписан.

"Мужчина и женщина были доставлены в больницу с ранениями, не представляющими угрозу жизни, и сейчас оба уже выписаны. Еще одному мужчине была оказана помощь на месте инцидента", — говорится в сообщении.