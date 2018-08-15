Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Греции, заявила Захарова

СВЕТЛОГОРСК (Калининградская обл), 15 авг — РИА Новости. Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Греции или ее внешнюю политику, Москва считает прискорбной деградацию отношений с Афинами в год, когда отмечается юбилей установления двусторонних отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Всегда ставили в пример европейским партнерам дружественный, открытый и содержательный характер российско-греческих отношений. Деградация нашего сотрудничества в год 190-летия установления дипломатических отношений прискорбна. Тем более, что роль России в обретении Грецией независимости и государственного суверенитета, общеизвестна, как и роль Византии и греческих просветителей в становлении российской идентичности", — сказала Захарова на брифинге.

"Россия никогда не вмешивалась во внутренние дела Греции и ее внешнюю политику. И если так хотят сейчас представить, то делают это те, кто не являются истинными друзьями Греции", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

В начале июля Греция объявила о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум гражданам России, 6 августа МИД РФ объявил о зеркальных ответных мерах. Однако Афины сочли ответ Москвы "произволом и местью". Греческий МИД назвал Россию "товарищем Турции по оружию", заявил, что Москва неуклонно отходила от позиций, отвечающих уровню дружбы и сотрудничества, который характеризовал отношения между Грецией и Россией в течение 190 лет. По мнению Афин, Россия не осознает, что у Греции есть свои интересы и критерии в международной политике.