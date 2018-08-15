В селе Ковурлуй восстановили мемориал ВОВ и Первой мировой войны

КИШИНЕВ, 15 авг – РИА Новости. Восстановленный мемориал памяти павших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войны откроется 25 августа в селе Ковурлуй Леовского района Молдавии, сообщил корреспонденту Sputnik Молдова председатель Славянской правозащитной организации "Вече" Николай Гуцул.

По его словам, открытие состоится в рамках деятельности Республиканского общественно-публичного оргкомитета "Виктория-75".

"В ходе Ясско-Кишиневской операции при освобождении молдавского села Ковурлуй пали смертью храбрых 121 советский воин разных национальностей. Не вернулись с фронта 54 жителя этого населенного пункта. Также на гранитных плитах-габбро вместе с этими именами увековечены и имена 26 воинов-односельчан, погибших в Первой мировой войне", — рассказал Гуцул.

По его словам, реконструкция этого воинского мемориала, включая семиметровый каменный обелиск, проведена по инициативе Славянской правозащитной организации "Вече" и при финансовой поддержке местных органов власти, а также за счет бюджетных ассигнований правительства Тюменской области, которое помогло изготовить гранитные плиты с именами павших советских воинов.

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