В МИД прокомментировали отказ Британии обеспечить доступ к Скрипалям

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери. Архивное фото

СВЕТЛОГОРСК, 15 авг — РИА Новости. Россия поражена отказом Великобритании обеспечить доступ к Сергею и Юлии Скрипаль российских консулов, обеспокоена отсутствием информации об их состоянии и местонахождении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы, конечно, обеспокоены отсутствием информации о самочувствии Юлии Скрипаль и ее отца, их местонахождении, и, безусловно, поражены продолжающимся отказом британской стороны обеспечить к ним доступ консульских сотрудников российского посольства", — сказала Захарова на брифинге.

По данным российского посольства в Лондоне, учитывая, что британские СМИ также не могут получить доступ к Скрипалям без получения предварительного согласия властей, можно предположить, что в отношении данной темы в стране введена цензура.

Утром 4 июля в Эймсбери два человека попали в больницу после "воздействия неизвестного вещества". Одна из пострадавших скончалась, мужчина — пришел в сознание. В Скотленд-Ярде заявили, что они отравились тем же веществом, что и экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Эймсбери находится неподалеку от Солсбери, где в начале марта отравили Скрипалей. Лондон обвинил в отравлении Москву, но не привел никаких доказательств. Россия свою причастность категорически отрицает. Москва не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировала инициативу и отказал в доступе к Скрипалям.

Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд для Скрипалей изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли. В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.