Действия США в отношении Бутиной недопустимы, заявили в МИД

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Действия Вашингтона в отношении россиянки Марии Бутиной недопустимы и не выдерживают никакой критики, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Создается впечатление, что, стараясь максимально осложнить жизнь россиянки, в Вашингтоне хотели бы просто заставить ее такими методами сотрудничать со следствием. Считаем подобные действия американской стороны недопустимыми, требуем незамедлительно оказать Марии Бутиной полную медицинскую помощь и прекратить против нее уголовное преследование, которое основывается на безосновательных обвинениях", — сказала Захарова на брифинге.

Бутину задержали в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения". Однако судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.