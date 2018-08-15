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Эксперт рассказал о возможной теме переговоров Путина и Ян Цзечи

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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкЯн Цзечи. Архивное фотоЯн Цзечи. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и член политбюро ЦК КПК Ян Цзечи на предстоящей встрече, скорее всего, будут обсуждать действия США против Китая, военное сотрудничество и ситуацию вокруг КНДР, считает руководитель департамента международных отношений Высшей школы экономики Александр Лукин.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в среду проведет встречу с членом политбюро ЦК КПК, начальником канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

Ответ на действия США

Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин в среду встретится с членом Политбюро ЦК Компартии Китая Яном Цзечи
По словам Лукина, у России и Китая много тем, которые стороны могут обсудить на встрече Владимира Путина и Ян Цзечи. При этом эксперт полагает, что одной из самых актуальных является обсуждение действий США против КНР.

"У России и Китая много тем. У нас комплексное стратегическое партнерство, но я думаю, что сейчас самое актуальное – ситуация, вызванная действиями США против Китая, я бы сказал некоторые антикитайские экономические меры", — сказал Лукин РИА Новости.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами.

Лукин отметил, что в Китае уже опасаются некоторых проблем в связи с этим, поэтому Москве и Пекину нужно координировать позицию по этому вопросу, в частности, обсудить возможности ухода от долларовой экономики. Эксперт отметил, что все угрозы США основываются на доминировании доллара в мировой экономике.

"Я думаю, вот это будут обсуждать в основном", — считает он.

Военное сотрудничество и КНДР

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин в поздравлении лидеру КНДР подчеркнул готовность развивать диалог
По словам руководителя департамента международных отношений Высшей школы экономики, маловероятно, что темой предстоящих переговоров станет военный бюджет США, в котором Россия и КНР названы в числе основных противников Соединенных Штатов.

"Ну а что тут обсуждать? Все и так знают, что для США он (Китай — ред.) противник, так же как и Россия. Поэтому обсуждать тут особо нечего. Обсуждать можно конкретное военное сотрудничество, например, как его углублять. Военное сотрудничество и так ведется, проводятся совместные учения, в частности, в рамках ШОС, Россия продает Китаю новейшее вооружение. Я думаю, про это тоже будут говорить", — добавил Лукин.

Эксперт полагает, что еще одной темой, которую могут затронуть на переговорах Владимир Путин и Ян Цзечи, является ситуация вокруг КНДР.

"Есть и другие темы. Например, (связанные) с (Северной) Кореей. Поскольку Китай – основное государство, которое продвигало урегулирование в (Северной) Корее, но в координации с Россией тоже, значит, нужно это учитывать. Это будет обсуждаться, наверное", — сказал Лукин.

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник оборонный бюджет страны на 2019 финансовый год в объеме около 716 миллиардов долларов, что на 3% (20 миллиардов) больше, чем в бюджете-2018. В принятом законе США наряду с Ираном, Россией и КНДР назвали Китай одним из своих противников, в том числе в киберсфере.

В ответ на это официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай "выражает решительное недовольство в связи с тем, что США, не обращая внимания на протест Китая, приняли и подписали закон об обороне, в котором есть негативное содержание в отношении Китая". Минобороны КНР заявило, что Пекин считает новый оборонный бюджет США вмешательством во внутренние дела КНР, а также утверждает, что Вашингтон преувеличивает уровень конфронтации двух стран.

Выше министра иностранных дел

Американские военные. Архивное фото
© Sputnik / Александр Имедашвили
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Новый оборонный бюджет США: Россия встревожена, Китай недоволен
Говоря о том, почему президент России будет встречаться с Ян Цзечи, эксперт пояснил, что тот является высшим лицом КНР, кроме председателя, которое отвечает за внешнюю политику Пекина.

"В Китае такая структура. Он — бывший министр иностранных дел. Есть еще должность члена Госсовета, это нечто между министром и вице-премьером, член правительства, ответственный за внешнюю политику. Он этим лицом и является, поэтому это выше министра иностранных дел, можно сказать", — добавил Лукин.

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