В ДНР из-за обстрелов повреждены школа и более десяти домов

ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Школа и более 10 домов повреждены в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки в результате обстрелов, сообщили в среду журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Ранее в представительство ДНР в СЦКК сообщило о 13 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских силовиков за сутки.

"В результате обстрела со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины — ред.) по поселку шахты Изотова в Горловке получили повреждения школа № 10, домостроение по улице Отбойная,10", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, в селе Коминтерново на юге ДНР повреждены семь домов, еще три – в поселке Старомихайловка на окраине Донецка.