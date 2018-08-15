В Казахстане десять человек пострадали после ЧП на полигоне

АСТАНА, 15 авг — РИА Новости. Десять военнослужащих пострадали на учебном полигоне в Казахстане после детонации неустановленного предмета, сообщила в среду пресс-служба министерства обороны республики.

По данным пресс-службы, инцидент произошел во вторник на учебном полигоне "Казакстан" при подготовке мишенного поля. В сообщении на сайте ведомства указывается, что о происшествии сообщил один из сержантов, который "после детонации неустановленного предмета, несмотря на полученную травму, своевременно доложил об обстоятельствах произошедшего командованию лагерного сбора".

"Девяти сослуживцам военнослужащего в полевых условиях оперативно оказана первая необходимая медицинская помощь", — сообщили в министерстве.

По данным минобороны, в настоящее время состояние здоровья военнослужащих стабильное, им оказывается дальнейшая квалифицированная медицинская помощь, по факту происшествия ведется расследование.