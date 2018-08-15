Дутерте призвал Китай умерить политику в отношении Южно-Китайского моря

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что Китаю необходимо "умерить" свою политику в отношении захода кораблей и полетов самолетов над спорным Южно-Китайским морем, сообщает филиппинский новостной портал Rappler.

"Нельзя создать остров и сказать, что воздух над искусственным островом ваш собственный. Это неправильно…. Я надеюсь, что Китай это умерит, хотя бы свое поведение", — сказал Дутерте во время своей встречи с дипломатами. Он подчеркнул, что у пассажиров существует гарантированное право, а кораблям не нужно разрешение для захода в открытые воды.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. За последние два года произошел целый ряд подобных инцидентов с американскими эсминцами. США регулярно направляют их для патрулирования в акваторию Южно-Китайского моря вблизи спорных островов, которые Китай считает своими. Несмотря на протесты со стороны Пекина, официальный Вашингтон заявил, что США и впредь будут плавать везде, где разрешает международное законодательство, чем дали понять, что не признают суверенитет Китая над островами — в противном случае речь шла бы о заходе кораблей США в территориальные воды КНР без разрешения.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай назвал решение арбитража недействительным.