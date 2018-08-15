В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ 162 абонента остались без газа

ДОНЕЦК, 15 авг — РИА Новости. Более 160 абонентов на западе Донецка остались без газа из-за обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в среду в пресс-службе МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Донецк, Петровский район, газопровод низкого давления – пожар вследствие попадания взрывоопасного предмета. Посечено 5 метров газовой трубы диаметром 76 миллиметров. Без газоснабжения осталось 162 абонента частного сектора", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

Восстановительные работы запланированы на среду.

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