Депутат Рекесенс заявил о невиновности в покушении на президента Венесуэлы

МЕХИКО, 15 авг – РИА Новости. Адвокат депутата Хуана Рекесенса, обвиняемого в покушении на президента Венесуэлы, сообщил, что его подзащитный заявил о своей невиновности.

"Я объявляю себя невиновным. Этот режим поддерживают две вещи: то, что находится снаружи (органы безопасности), власть силы, и вторая – юридическая ветвь, которой являетесь вы", – приводит адвокат Хоель Гарсия в своем микроблоге в Twitter заявление Рекесенса в суде.

Ранее генпрокурор Венесуэлы сообщил, что всего по делу сейчас проходят 34 подозреваемых, из которых 14 были арестованы, в том числе Рекесенс. Ряд фигурантов следствия скрываются за рубежом.

Как сообщал министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, 4 августа во время парада в Каракасе к трибуне, где находился Николас Мадуро, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. По его словам, при покушении на Мадуро ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал. Сам Мадуро обвинил в организации покушения оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. МИД Колумбии отверг причастность к инциденту.

Мадуро уже попросил органы следствия сделать ход расследования покушения и предстоящего суда максимально публичным.