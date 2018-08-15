Посол России уверен в отношениях Москвы с Мексикой при новом президенте

МЕХИКО, 15 авг – РИА Новости. Новый посол России в Мексике Виктор Коронелли уверен в преемственности отношений с Россией при новом президенте Андресе Мануэле Лопесе Обрадоре, который вступает в должность 1 декабря.

"Я исхожу из того, что будет преобладать преемственность и после вступления в должность нового президента. Свою задачу вижу в том, чтобы эту преемственность поддерживать. Если будут открываться какие-то новые окна возможностей, разумеется, мы будем стремиться их использовать", — сказал Коронелли в беседе с журналистами российских информагентств.

По словам посла, приглашение посетить с визитом Россию имеется у нынешнего президента Энрике Пеньи Ньето. "Другое дело, что до окончания его полномочий остается порядка трех месяцев, а подобные визиты планируются и готовятся заблаговременно. Что касается будущей администрации Мексики, полагаю, что в нашей двусторонней повестке этот вопрос может появиться после инаугурации нового президента 1 декабря 2018 года", — отметил Коронелли.

Он также не исключил возможности двусторонних контактов высшего и высокого уровня на полях многосторонних форматов, в которых участвуют и Мексика, и Россия.

Пока мексиканцы не рассылали приглашения главам других государств на инаугурацию Обрадора, сообщил дипломат. Это должно быть сделано в конце сентября этого года. "После их получения будет приниматься решение, кто будет представлять Россию на церемонии инаугурации, но в нашем случае президент России планирует быть 1 декабря на саммите "Группы двадцати", — сказал Коронелли.

Саммит "Большой двадцатки" пройдет в Буэнос-Айресе 30 ноября и 1 декабря, а 1 декабря намечена инаугурация Лопеса Обрадора. "Возможен приезд в Буэнос-Айрес нынешнего президента Мексики, но только на один день – 30 ноября, потому что 1 декабря он должен будет быть в Мехико", — сказал он.

По словам Коронелли, идущий сейчас процесс модернизации соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА является для Мексики абсолютным приоритетом. "От этого не уйти, так как львиная доля экономики завязана на северного соседа. Наши отношения с Мексикой будут развиваться не в вакууме, нужно учитывать и объективные внешние факторы, но это абсолютно не означает, что можно допустить снижение присутствия российского бизнеса на мексиканском рынке. Нужно всячески способствовать продвижению интересов российских компаний на этом рынке", — заметил посол.

Он сообщил также, что соглашение о воздушном сообщении между двумя странами довольно долго находилось в работе в Минтрансе России, который вносил в него изменения, обусловленные требованиями российского законодательства. "Сейчас Минтранс подготовил очередную версию этого документа, который теперь должен пройти правовую экспертизу в нашем МИД. Думаю, в самое ближайшее время он будет передан мексиканским партнерам, и этот процесс приобретет новую динамику", — добавил Коронелли.

Также в повестке двусторонних отношений — соглашение о морском судоходстве, договор о выдаче, о борьбе с преступностью, полноформатное соглашение о безвизовых поездках. "Это серьезный, солидный пакет в стадии согласования. Над всем этим надо работать, и я буду этим заниматься", — сказал Коронелли.