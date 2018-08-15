Китай возложил надежды на результаты третьего межкорейского саммита

ПЕКИН, 15 авг — РИА Новости. Китай приветствует решение Сеула и Пхеньяна провести третий межкорейский саммит в сентябре, рассчитывает на положительные результаты, которые поспособствуют продвижению денуклеаризации на Корейском полуострове, заявил в среду официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"13 августа КНДР и Южная Корея провели переговоры на высоком уровне и приняли решение о проведении саммита в Пхеньяне в сентябре, мы приветствуем это и высоко ценим усилия обеих сторон", — говорится в заявлении дипломата, опубликованном на сайте ведомства.

Подчёркивается, что "как близкий сосед Корейского полуострова, Китай доволен и поддерживает тот факт, что Юг и Север поддерживают контакты и диалог, реализуют достигнутую в Пханмунджоме декларацию, продвигают мирное сотрудничество".

"Мы надеемся, что саммит лидеров КНДР и Южной Кореи пройдёт успешно и достигнет позитивных результатов и что он поспособствует продвижению денуклеаризации и мирному политическом урегулированию ".

Ранее администрация президента Республики Корея сообщила, что третья встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына состоится в сентябре в Пхеньяне.

Первая встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына состоялась 27 апреля в Пханмунджоме, после чего они встретились еще один раз в мае в преддверии проведения 12 июня в Сингапуре американо-северокорейского саммита.