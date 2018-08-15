Премьер Японии не стал лично посещать "милитаристский" храм Ясукуни

ТОКИО, 15 авг — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер Японии Синдзо Абэ направил подношение в храм Ясукуни, который в странах Азии часто ассоциируется с японским милитаризмом, и передал извинения за то, что не смог посетить храм лично.

"Сожалею, что не смогу прийти. Поклонитесь (от меня) душам предков", — такими словами он напутствовал Масахико Сибаяму — помощника председателя Либерально-демократической партии по особым поручениям, через которого было передано ритуальное подношение. Слова Сибаямы приводит агентство Киодо

В среду Япония отмечает 73-ю годовщину с того дня, когда император Хирохито объявил об выходе страны из Второй мировой войны, что стало фактическим признанием ее поражения. В Японии в этот день проходит церемония памяти жертв Второй мировой войны. Также в этот день группа депутатов от различных партий посещает храм Ясукуни, чтобы почтить память павших воинов. В этом году в храме уже были замечены несколько депутатов, в том числе сын бывшего премьер-министра Японии Дзюнъитиро Коидзуми – Синдзиро.

Посещения храма японскими политиками, как правило, происходят три раза в год — на ритуальные праздники в апреле и в октябре, а также в день объявления о выходе Японии из войны 15 августа. Некоторые политики посещают храм в конце года.

Абэ после своего избрания на пост премьер-министра в декабре 2012 года только один раз лично посещал храм — в декабре 2013 года. Однако это вызвало не только традиционно резко отрицательную реакцию в Китае и Южной Корее, но и заметное охлаждение в отношениях с главным союзником Японии — Соединенными Штатами.

В храме Ясукуни поклоняются душам всех воинов, отдавших жизнь за "императора и великую Японию". Здесь хранятся памятные таблички с именами 2,5 миллионов солдат и офицеров, павших за Японию в различных войнах, они включают имена 14 военных преступников Второй мировой войны.