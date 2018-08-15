Вспышка холеры на севере Нигерии унесла жизни почти 30 человек

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Почти 30 человек погибли в штате Кано на севере Нигерии в результате вспышки холеры за период с января по июль этого года, сообщает местное издание Nation со ссылкой на комиссара по здравоохранению штата Кабиру Ибрахима Гетсо.
Гетсо подтвердил, что 28 человек погибли в штате в результате 50 подтвержденных случаев холеры и 400 острой диареи. "В стране наблюдается рост заболеваемости острой водянистой диареей и вспышка холеры в 17 штатах", — приводит издание слова Гетсо.
Комиссар посоветовал местным жителям принимать меры, чтобы обезопасить себя от заболевания, среди них питье очищенной воды и регулярное мытье рук с мылом.
В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала массовую вакцинацию против холеры в Африке. Кампания продолжалась до середины июня и прошла в Замбии, Уганде, Малави, Южном Судане и Нигерии.
В Нигерии планировали раздать 1,2 миллиона доз лекарства, которые помогут защитить порядка 600 тысяч человек.