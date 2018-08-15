Вспышка холеры на севере Нигерии унесла жизни почти 30 человек

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Почти 30 человек погибли в штате Кано на севере Нигерии в результате вспышки холеры за период с января по июль этого года, сообщает местное издание Nation со ссылкой на комиссара по здравоохранению штата Кабиру Ибрахима Гетсо.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 11 человек погибли, еще 47 госпитализированы в результате вспышки холеры в штате Кано.

Гетсо подтвердил, что 28 человек погибли в штате в результате 50 подтвержденных случаев холеры и 400 острой диареи. "В стране наблюдается рост заболеваемости острой водянистой диареей и вспышка холеры в 17 штатах", — приводит издание слова Гетсо.

Комиссар посоветовал местным жителям принимать меры, чтобы обезопасить себя от заболевания, среди них питье очищенной воды и регулярное мытье рук с мылом.

По словам Гетсо, около 32 миллионов нигерийских найр (почти 89 тысяч долларов) было выделено на борьбу со вспышкой болезни.

В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) начала массовую вакцинацию против холеры в Африке. Кампания продолжалась до середины июня и прошла в Замбии, Уганде, Малави, Южном Судане и Нигерии.

В Нигерии планировали раздать 1,2 миллиона доз лекарства, которые помогут защитить порядка 600 тысяч человек.