Госдеп пригрозил Ираку санкциями из-за торговли с Ираном

ВАШИНГТОН, 14 авг – РИА Новости. Представитель госдепартамента США Хезер Науэрт прокомментировала слова премьера Ирака Хайдера аль-Абади по поводу торговли с Ираном, заявив, что нарушители санкционного режима могут сами попасть под санкции.

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader Верховный лидер Ирана назвал риторику США бесцеремонной

Аль-Абади заявил в понедельник, что Багдад соблюдает антииранские санкции частично, отказываясь от использования доллара в расчётах с Тегераном.

"Вы знаете наши озабоченности по поводу Ирана и торговли с Ираном. И мы продолжим привлекать к ответственности страны за любые нарушения санкций (против Ирана – ред.)", — заявила Науэрт на брифинге.

В минувший четверг Центробанк Ирака уведомил коммерческие банки о запрете на транзакции в долларах с иранскими кредитными учреждениями в связи со вступившими в силу санкциями США. При этом Центробанк Ирака не возражает против использования евро в операциях с Ираном, что, по его данным, зависит от требований Центробанка Европейского союза и соответствующих банков-корреспондентов.

США с минувшего понедельника восстановили масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены после достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Президент США Дональд Трамп в начале мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.

Ирак ежегодно закупает в соседнем Иране товаров на 6,6 миллиарда долларов. Помимо продуктов питания Иран поставляет на иракский рынок автомобили и запчасти к ним, бытовую технику. Ежегодно Ирак посещают 2-3 миллиона иранских паломников, которые являются источником иностранной валюты. США называют Ирак одним из главных союзников на Ближнем Востоке, оказывают стране значительную помощь в поставках вооружения и подготовке сил безопасности для борьбы с группировкой "Исламское государство"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.