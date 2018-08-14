При обрушении моста в Генуе погибли 35 человек

МОСКВА/РИМ, 14 авг — РИА Новости. Жертвами обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе стали, по разным данным, от двадцати до тридцати пяти человек. Еще десять человек пропали без вести.

Следователи выдвинули несколько версий трагедии: от удара молнии из-за грозы до просадки конструкций моста. О теракте официальные лица не заявляют. При этом в компании, обслуживавшей объект и поводившей ремонт, утверждают, что он не был в опасном состоянии. Тем временем на кадрах с места происшествия, которые транслируются по телевизору и в сети, видно, что у моста длиной чуть более километра отсутствует пролет длиной до 200 метров.

Соболезнования в связи с инцидентом уже принесли президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Находившийся в отпуске глава итальянского правительства Джузеппе Конте вечером прибудет в Геную.

Чудовищная трагедия

Первые сообщения об обрушении моста на севере Италии стали поступать в районе 13 часов (мск). Тогда же итальянский телеканал Rainews24 передал с места происшествия фотографию, на которой были видны масштабы разрушений. Позже стало известно, что обрушилось около 200 метров дорожного полотна. Количество жертв росло с каждым часом и на 17:30 часов (мск) официально сообщалось о 22 погибших и 13 раненных. Позже президент области Лигурия Джованни Тоти заявил, что число жертв может "возрасти существенно", а уже через несколько минут вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, находясь на Сицилии, заявил, что жертвами стали около 30 человек.

Как минимум 10 человек числятся пропавшими без вести, заявил глава национальной службы Гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. По его словам, инцидент затронул до 35 автомобилей и 3 единицы тяжелого транспорта. Они упали с высоты почти 50 метров.

Данные о пострадавших и погибших существенно разнятся – согласно последним официальным сообщениям представителей служба Гражданской обороны, жертвами обрушения стали 20 человек, 16 пострадали.

При этом источник в пожарной службе Италии, представители которой работают на месте трагедии, заявили о 35 погибших.

Жертв могло быть и больше, ведь август — сезон отпусков и многие отдыхающие передвигаются по стране на автомобилях. Но как сообщили РИА Новости в дорожной полиции Генуи, движение именно на этом мосту было слабым, возможно, из-за тумана.

Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в этом итальянском городе, россиян среди погибших нет, о пострадавших информация не поступала.

Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли направился на место ЧП, по его словам, произошедшее выглядит как "чудовищная трагедия".

Причины и версии

Работы по разбору завалов проводятся по сценарию ликвидации последствий землетрясения, заявил РИА Новости пресс-секретарь службы пожарной охраны Италии Лука Кари. По его словам, к операции привлечены поисковые группы и кинологи, на месте работают 200 пожарных, разбор завалов продлится всю ночь и, возможно, продолжится в среду.

В медицинских учреждениях Генуи сразу же после получения информации об обрушении был введен протокол работы, предусмотренный в случае возникновения стихийных бедствий или иных катастроф, при которых может быть большое количество пострадавших, сообщили РИА Новости в отделении скорой помощи генуэзского госпиталя "Сан-Мартино".

На данный момент выдвинуто несколько версий случившегося. Ряд свидетелей катастрофы утверждают, что перед обрушением в мост попала молния. Также в качестве предварительной причины катастрофы называлась просадка конструкций моста.

Эту версию подтверждают и последние заявления министра транспорта: по его словам, к катастрофе могли привести серьезные недостатки в текущем обслуживании инфраструктурного объекта.

"Как гражданину Италии, мне весьма прискорбно констатировать, что для текущего обслуживания делается недостаточно, и происшедшее, к сожалению, свидетельствует об этом", — заявил он первому каналу гостелевидения Италии Rai. Тонинелли отметил, что виновные должны будут "заплатить полностью", однако о конкретных ответственных говорить пока рано.

Министр исключил также, что обрушение моста могло быть связано с работами, проводившимися на этом объекте в последнее время.

© AFP 2018 / Andrea Leoni На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия. 14 августа 2018 © AFP 2018 / Andrea Leoni На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия. 14 августа 2018

Однако в компании Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны, заявили, что рухнувший объект не был в опасном состоянии.

"У меня нет таких данных. Если у вас есть соответствующая документация, направьте ее мне. В любом случае, это не так", — заявил глава компании Джованни Кастеллуччи журналисту итальянской государственной радиостанции Gr1, по словам которого, уже многие годы речь шла о необходимости закрытия данного объекта инфраструктуры из-за его опасности.

Ранее Autostrade per l'Italia распространила официальное сообщение, в котором указывалось, что на мосту в Генуе велись ремонтные работы. "На данной конструкции, созданной в 1960-е годы, проводились работы по укреплению перекрытия виадука", — говорилось в нем. Компания подчеркнула, что "все работы и состояние виадука находились под постоянным наблюдением и контролем со стороны дирекции в Генуе".

"Причины обрушения станут предметом углубленного анализа, как только станет возможным безопасный доступ к месту", — сообщила компания.

В свою очередь пользователи итальянских социальных сетей утверждают, что мост неоднократно ремонтировался. По сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция моста, который по своей конструкции напоминает Бруклинский мост в Нью-Йорке, была проведена в 2016 году. Сооружение стояло на скоростной автомагистрали А10, идущей от этого города вдоль средиземноморского побережья в сторону Франции.

Премьер прервал отпуск

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который в эти дни находился на отдыхе, уже прервал отпуск и вечером во вторник прибудет в Геную, сообщили журналистам источники в правительственном Дворце Киджи. Ожидается, что глава правительства останется в Генуе и в среду. О том, что он спешно выезжает в Геную сообщил также вице-премьер Луиджи Ди Майо.

© AFP 2018 / Andrea Leoni На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия. 14 августа 2018 © AFP 2018 / Andrea Leoni На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия. 14 августа 2018

Президент соседней Франции Эммануэль Макрон в первые часы после случившейся трагедии заявил, что Париж готов оказать Италии всю необходимую помощь в связи инцидентом. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с соболезнованиями, в которой передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Свои соболезнования от имени Евросоюза руководству Италии выразил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, он написал в Twitter: "Мое сердце и мысли в Генуе, со всеми жертвами, их семьями и близкими". Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер ФРГ Ангела Меркель также выразили соболезнования.