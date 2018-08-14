РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

При обрушении моста в Генуе погибли 35 человек

Сюжет:
Главное за 14 августа 2018 года (7)
(обновлено: 20:15 14.08.2018)
035423
© AP Photo / Antonio CalanniОбрушившийся автомобильный мост в Генуе, Италия. 14 августа 2018Обрушившийся автомобильный мост в Генуе, Италия. 14 августа 2018
© AP Photo / Antonio Calanni

МОСКВА/РИМ, 14 авг — РИА Новости. Жертвами обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе стали, по разным данным, от двадцати до тридцати пяти человек. Еще десять человек пропали без вести.

На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия
© REUTERS / Local Team via Reuters TV
Случаи обрушения мостов, повлекшие человеческие жертвы, в 2013-2018 годах

Следователи выдвинули несколько версий трагедии: от удара молнии из-за грозы до просадки конструкций моста. О теракте официальные лица не заявляют. При этом в компании, обслуживавшей объект и поводившей ремонт, утверждают, что он не был в опасном состоянии. Тем временем на кадрах с места происшествия, которые транслируются по телевизору и в сети, видно, что у моста длиной чуть более километра отсутствует пролет длиной до 200 метров.

Соболезнования в связи с инцидентом уже принесли президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин, а также глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Находившийся в отпуске глава итальянского правительства Джузеппе Конте вечером прибудет в Геную.

Чудовищная трагедия

Первые сообщения об обрушении моста на севере Италии стали поступать в районе 13 часов (мск). Тогда же итальянский телеканал Rainews24 передал с места происшествия фотографию, на которой были видны масштабы разрушений. Позже стало известно, что обрушилось около 200 метров дорожного полотна. Количество жертв росло с каждым часом и на 17:30 часов (мск) официально сообщалось о 22 погибших и 13 раненных. Позже президент области Лигурия Джованни Тоти заявил, что число жертв может "возрасти существенно", а уже через несколько минут вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини, находясь на Сицилии, заявил, что жертвами стали около 30 человек.

На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия. 14 августа 2018
© REUTERS / Stefano Rellandini
Путин выразил соболезнования в связи с жертвами при обрушении моста в Генуе

Как минимум 10 человек числятся пропавшими без вести, заявил глава национальной службы Гражданской обороны Италии Анджело Боррелли. По его словам, инцидент затронул до 35 автомобилей и 3 единицы тяжелого транспорта. Они упали с высоты почти 50 метров.

Данные о пострадавших и погибших существенно разнятся – согласно последним официальным сообщениям представителей служба Гражданской обороны, жертвами обрушения стали 20 человек, 16 пострадали.

При этом источник в пожарной службе Италии, представители которой работают на месте трагедии, заявили о 35 погибших.

Обрушившийся мост в Генуе, Италия. 14 августа 2018
© REUTERS / Stringer
В Италии рассказали подробности о рухнувшем мосте
Жертв могло быть и больше, ведь август — сезон отпусков и многие отдыхающие передвигаются по стране на автомобилях. Но как сообщили РИА Новости в дорожной полиции Генуи, движение именно на этом мосту было слабым, возможно, из-за тумана.

Как сообщили РИА Новости в генконсульстве РФ в этом итальянском городе, россиян среди погибших нет, о пострадавших информация не поступала.

Министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли направился на место ЧП, по его словам, произошедшее выглядит как "чудовищная трагедия".

Причины и версии

Работы по разбору завалов проводятся по сценарию ликвидации последствий землетрясения, заявил РИА Новости пресс-секретарь службы пожарной охраны Италии Лука Кари. По его словам, к операции привлечены поисковые группы и кинологи, на месте работают 200 пожарных, разбор завалов продлится всю ночь и, возможно, продолжится в среду.

На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия. 14 августа 2018
© AFP 2018 / Andrea Leoni
В Генуе последствия обрушения моста ликвидируют как при землетрясении

В медицинских учреждениях Генуи сразу же после получения информации об обрушении был введен протокол работы, предусмотренный в случае возникновения стихийных бедствий или иных катастроф, при которых может быть большое количество пострадавших, сообщили РИА Новости в отделении скорой помощи генуэзского госпиталя "Сан-Мартино".

На данный момент выдвинуто несколько версий случившегося. Ряд свидетелей катастрофы утверждают, что перед обрушением в мост попала молния. Также в качестве предварительной причины катастрофы называлась просадка конструкций моста.

Эту версию подтверждают и последние заявления министра транспорта: по его словам, к катастрофе могли привести серьезные недостатки в текущем обслуживании инфраструктурного объекта.

Обрушение моста
Обрушение моста в Генуе попало на видео

"Как гражданину Италии, мне весьма прискорбно констатировать, что для текущего обслуживания делается недостаточно, и происшедшее, к сожалению, свидетельствует об этом", — заявил он первому каналу гостелевидения Италии Rai. Тонинелли отметил, что виновные должны будут "заплатить полностью", однако о конкретных ответственных говорить пока рано.

Министр исключил также, что обрушение моста могло быть связано с работами, проводившимися на этом объекте в последнее время.

© AFP 2018 / Andrea LeoniНа месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия. 14 августа 2018
© AFP 2018 / Andrea Leoni
На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия. 14 августа 2018

Однако в компании Autostrade per l'Italia, которая занимается управлением и содержанием автодорог страны, заявили, что рухнувший объект не был в опасном состоянии.

"У меня нет таких данных. Если у вас есть соответствующая документация, направьте ее мне. В любом случае, это не так", — заявил глава компании Джованни Кастеллуччи журналисту итальянской государственной радиостанции Gr1, по словам которого, уже многие годы речь шла о необходимости закрытия данного объекта инфраструктуры из-за его опасности.

Ранее Autostrade per l'Italia распространила официальное сообщение, в котором указывалось, что на мосту в Генуе велись ремонтные работы. "На данной конструкции, созданной в 1960-е годы, проводились работы по укреплению перекрытия виадука", — говорилось в нем. Компания подчеркнула, что "все работы и состояние виадука находились под постоянным наблюдением и контролем со стороны дирекции в Генуе".

Обрушившийся мост в Генуе, Италия. 14 августа 2018
© REUTERS / Stringer
В полиции заявили, что движение на обрушившемся мосту в Италии было слабым

"Причины обрушения станут предметом углубленного анализа, как только станет возможным безопасный доступ к месту", — сообщила компания.

В свою очередь пользователи итальянских социальных сетей утверждают, что мост неоднократно ремонтировался. По сообщениям местных СМИ, последняя реконструкция моста, который по своей конструкции напоминает Бруклинский мост в Нью-Йорке, была проведена в 2016 году. Сооружение стояло на скоростной автомагистрали А10, идущей от этого города вдоль средиземноморского побережья в сторону Франции.

Премьер прервал отпуск

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте, который в эти дни находился на отдыхе, уже прервал отпуск и вечером во вторник прибудет в Геную, сообщили журналистам источники в правительственном Дворце Киджи. Ожидается, что глава правительства останется в Генуе и в среду. О том, что он спешно выезжает в Геную сообщил также вице-премьер Луиджи Ди Майо.

© AFP 2018 / Andrea LeoniНа месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия. 14 августа 2018
© AFP 2018 / Andrea Leoni
На месте обрушения автомобильного моста в Генуе, Италия. 14 августа 2018

Президент соседней Франции Эммануэль Макрон в первые часы после случившейся трагедии заявил, что Париж готов оказать Италии всю необходимую помощь в связи инцидентом. Президент РФ Владимир Путин направил президенту Италии Серджо Маттарелле телеграмму с соболезнованиями, в которой передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Свои соболезнования от имени Евросоюза руководству Италии выразил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, он написал в Twitter: "Мое сердце и мысли в Генуе, со всеми жертвами, их семьями и близкими". Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер ФРГ Ангела Меркель также выразили соболезнования.

Обрушение моста в Генуе
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Обрушение моста в Генуе
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена