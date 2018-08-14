В Киеве задержали владельца гаража, в котором хранился арсенал оружия

КИЕВ, 14 авг — РИА Новости. Полицейские во время обысков в одном из гаражных кооперативов в Киеве обнаружили арсенал оружия и взрывчатых веществ, сообщила во вторник пресс-служба киевской полиции.

По данным ведомства, обыски прошли в гараже в Оболонском районе украинской столицы в рамках уголовного дела по статье "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

"Обнаружено четыре гранатомета, около 40 гранат Ф-1 и РГД-2, запалы к ним, более 35 тротиловых шашек, четыре противотанковых мины и патроны различного калибра. Все это изымается для проведения экспертизы", — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что владелец гаража задержан, запланирован обыск по его месту жительства, где, по оперативной информации, мужчина может хранить пистолеты, гранатометы и снайперские винтовки.