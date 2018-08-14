В Германии выдвинули обвинения против предполагаемого члена ИГ*

БЕРЛИН, 14 авг — РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения против предполагаемого участника террористической группировки "Исламское государство"*, 29-летнего гражданина Германии Дасбара В., который, по версии следствия, планировал теракт в немецком городе Карлсруэ.

"Дасбар В. подозревается в поддержке иностранной террористической группировки и в вербовке для нее членов. В этой связи он обвиняется в членстве в ИГ* на протяжении некоторого времени и совершении тяжкого преступления против государственного порядка", — говорится в пресс-релизе, опубликованном генпрокуратурой во вторник.

По данным следствия, с апреля по июль 2015 года Дасбар В. оказывал поддержку ИГ* с территории Германии. Он был участником нескольких каналов виртуального общения (чатов) с членами ИГ*. Подозреваемый использовал выступления террористов из этих каналов для создания видеороликов пропагандистского содержания и затем распространял эти материалы в интернете. Кроме того, он агитировал других посетителей данных интернет-платформ в пользу ИГ*.

В конце июля 2016 года Дасбар В., находясь на территории Ирака, присоединился к ИГ*. Он прошел обучение в лагере боевиков и наблюдал за резиденцией премьер-министра в Эрбиле с целью проведения теракта. В середине 2017 года он вернулся в Германию с намерением провести террористический акт под эгидой ИГ*.

Подозреваемый был арестован в декабре 2017 года и с этого времени находится в предварительном заключении.

*Террористическая организация, запрещенная в России.