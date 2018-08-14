Три страны Евросоюза примут мигрантов с судна Aquarius

МАДРИД, 14 авг — РИА Новости. Португалия готова принять 30 мигрантов, которые находятся на судне Aquarius и других судах недалеко от Мальты и Италии, заявил министр внутренних дел страны Эдуарду Кабрита.

Еще 60 мигрантов с этого судна может принять Мадрид, сообщают испанские СМИ со ссылкой на источники в правительстве.

"Португалия, Испания и Франция, как и раньше, готовы совместно принять мигрантов, а Мальта разрешила судну пришвартоваться", — заявил министр в интервью агентству Lusa.

Кроме того, Португалия готова принять часть мигрантов с других судов, которые находятся у берегов Мальты. Всего, по данным португальских властей, речь идет о 244 мигрантах, которых примут ряд европейских стран. 141 из них находятся на Aquarius.

"Мы понимаем, что должна быть твердая позиция на европейском уровне, которая включает всех", — добавил министр.

Источники РИА Новости в правительстве Испании затруднились назвать число мигрантов, которых согласилась принять Испания. "Мы сейчас этим занимаемся", — заявила представитель правительства.

В настоящее время Aquarius находится в международных водах между Италией и Мальтой, несколько дней назад экипаж запросил разрешение европейских стран предоставить ему безопасный порт. Итальянские и мальтийские власти отказали в предоставлении своих портов.