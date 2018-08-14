Мальта разрешила пришвартоваться в своем порту судну Aquarius с мигрантами

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Мальта разрешила пришвартоваться в своем порту судну Aquarius, мигрантов с борта которого согласились принять пять европейских стран.

В настоящее время Aquarius находится в международных водах между Италией и Мальтой, несколько дней назад экипаж запросил разрешение европейских стран предоставить ему безопасный порт.

"Мальта сделала уступку, разрешив судну войти в свой порт, хотя не имеет для этого юридических обязательств. Мальта будет служить логистической базой, а все мигранты, предположительно, 141 человек будут распределены между Францией, Германией, Люксембургом, Португалией и Испанией", — говорится в заявлении мальтийского правительства.

В июне ситуация с Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна, мигрантов согласилась принять Испания. Часть людей пересадили на два итальянских корабля — патрульный корабль Dattilo и сторожевой корабль Orione ВМС Италии. Три судна прибыли в порт Валенсии 17 июня, преодолев 700 морских миль.