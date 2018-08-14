МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Пользователи соцсетей высмеяли заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о превосходстве украинских ракет над российскими аналогами.

Ранее Турчинов высоко оценил украинские разработки, отметив, что противотанковые ракетные комплексы "Скиф", "Стугна", "Корсар", "Сармат" и "Барьер" пользуются высоким спросом на мировом рынке вооружений.

В Сети восприняли данное заявления скептически.

"Обстановка в психдиспансере стабильная", — пошутил @corwin84.

"Петарды китайские купил, что ли?", — поинтересовался пользователь ВКонтакте.

"Украинская ракета — это уже смешно", — написали в комментариях.

"Не только лучше российских, но НАТОвских. Точно, точно. Трамп уже лично хочет приехать к Порошенко и умолять продать хоть несколько штук этих замечательных ракет Америке, для повышения в несколько раз обороноспособности Штатов", — съязвил @dhands2013.

"На горилке дальность действия выше?", — уточнили в комментариях.

Украинские военные периодически сообщают об испытаниях новых вооружений, однако довольно часто они оказываются разработками советских времен. Так, в конце июля пользователи соцсетей высмеяли внешний вид новых противотанковых ракетных комплексов "Стугна-П" и "Корсар", которые представило КБ "Луч", а многие усомнились в том, что эти комплексы были разработаны на Украине.