Испания примет 60 мигрантов с судна Aquarius

МАДРИД, 14 авг — РИА Новости. Испания примет 60 мигрантов из 141, находящихся на борту спасательного судна Aquarius, заявил испанский премьер Педро Санчес.

"Испания согласовала соглашение с шестью странами о распределении приема людей с Aquarius. Это стало возможным благодаря тому пути, который мы предприняли в июне, в целях содействия общему и солидарному выходу в вопросе миграционных потоков. Испания примет 60 человек", — написал Санчес в Twitter.

Ранее власти Португалии заявили, что примут 30 человек.

В настоящее время Aquarius находится в международных водах между Италией и Мальтой, несколько дней назад экипаж запросил разрешение европейских стран предоставить ему безопасный порт. Итальянские и мальтийские власти отказали в предоставлении своих портов.