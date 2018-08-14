КАИР, 14 авг — РИА Новости. Кортеж губернатора йеменской юго-западной провинции Таиз подорвался на фугасе, губернатор получил ранения, но остался жив, сообщил РИА Новости источник в администрации провинции Аден.

"Взрывное устройство пришло в действие на пути следования кортежа губернатора провинции Таиз Амина Ахмеда Махмуда… в муниципалитете Мансура (южной провинции Аден — ред.)", — сообщил источник.

По информации источника, ранения получили губернатор и несколько его охранников.

По его словам, губернатор перед покушением посещал дом местного военачальника, а за несколько дней до этого принимал участие в Адене в заседании у президента страны Абд Раббу Мансура Хади с военачальниками по поводу освобождения провинции Таиз от повстанцев-хуситов.

В Йемене с 2014 года продолжается военный конфликт между правительством страны и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла". Повстанцам удалось захватить ряд районов страны, после чего в 2015 году в конфликт на стороне властей вмешалась Саудовская Аравия, возглавившая военную коалицию арабских стран.

Попытки ООН урегулировать кризис не увенчались успехом. Спецпосланник ООН Мартин Гриффитс ранее объявил, что 6 сентября в Женеве планируются консультации между сторонами конфликта, которые должны будут заложить основу для нового раунда переговоров.