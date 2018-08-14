В Лондоне частично сняли оцепление вокруг парламента, где произошел теракт

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Полиция Лондона частично сняла оцепление вокруг парламента, где утром произошел наезд автомобилей на пешеходов и велосипедистов, расцененный полицией как теракт.

"Мы снимаем оцепление широкого периметра, благодарим за ваше терпение и понимание", — говорится в заявлении правоохранителей в Twitter. Отмечается, что место самого инцидента, а также участок Абингдон-стрит останутся перекрытыми.

UPDATE: Parliament Square has now re-opened following an earlier emergency services incident. St Margaret Street remains closed for the time being. Traffic flows have mostly returned to normal for the time of day. There are some residual delays on York Road. — TfL Traffic News (@TfLTrafficNews) 14 августа 2018 г.

​Во вторник утром автомобиль врезался в ограждение у здания парламента в Лондоне. Как сообщили в полиции, перед этим автомобиль наехал на нескольких пешеходов и велосипедистов. Всего пострадали три человека. Водитель был арестован.

Позже СМИ со ссылкой на источники сообщили, что арестованному мужчине около 30 лет, он является выходцем из региона Мидлендс в центральной части Англии.