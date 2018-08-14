Суд решил возобновить процесс над экс-мэром Таллина Сависааром

ТАЛЛИН, 14 авг — РИА Новости. Судебный процесс над экс-мэром Таллина Эдгаром Сависааром, который ранее был прекращен из-за его состояния здоровья, будет возобновлен, сообщила во вторник пресс-служба Таллинского окружного суда.

Харьюский уездный суд в Таллине 5 июня прекратил уголовное преследование обвиняемого в коррупции Эдгара Сависаара в связи с плохим состоянием его здоровья. Прокуратура обжаловала это решение.

"Таллиннский окружной суд принял решение, согласно которому постановление уездного суда о прекращении уголовного производства Эдгара Сависаара в связи с состоянием здоровья было принято поспешно, и суд над Сависааром по предъявленным прокуратурой обвинениям в коррупции должен быть продолжен", — говорится в решении окружного суда.

Окружной суд отметил, что состояние здоровья Сависаара дважды оценивалось экспертной комиссией, которая неоднократно признавала политика способным участвовать в судебном процессе и отбывать наказание, несмотря на диагностированные у него хронические заболевания. Суд считает, что особое мнение одного эксперта, которое легло в основу решения уездного суда о прекращении процесса, не может возобладать над мнением остальных членов комиссии, никто из которых не присоединился к особому мнению.

Государственная прокуратура Эстонии в ноябре 2016 года предъявила Сависаару официальное обвинение в получении взяток и использовании бюджетных средств в своих интересах. Согласно обвинению, в 2014 и 2015 годах Сависаар неоднократно получал взятки имуществом и льготами, как в свою пользу, так и в пользу третьих лиц, а также Центристской партии, которую он тогда возглавлял, на сумму в несколько сотен тысяч евро.

Кроме того, прокуратура считает, что Сависаар скрывал в одном из швейцарских банков около 192 тысяч евро, из которых около 174 тысяч евро он положил на счет с целью сокрытия незаконного происхождения и реального владельца денег. По этому делу расследование началось еще в 2011 году, затем его присоединили к делу о взятках. Сависаар отвергал все обвинения, заявляя о своей невиновности.

Судебный процесс над экс-мэром начался в июне 2017 года. Он неоднократно прерывался в связи с плохим состоянием здоровья Сависаара, которого отправляли в больницу прямо с заседания суда.

Сависаар в конце марта 2015 года, после возвращения из командировки в Бангкок, был доставлен в отделение интенсивной терапии клиники Тартуского университета. Врачи выяснили, что его поразила стрептококковая инфекция, при которой возник синдром токсического шока, что привело к серьезному поражению жизненно важных органов, в том числе почек. Инфекция также повредила ткани ног, было решено прибегнуть к ампутации правой ноги. В настоящее время у него диагностировали и другие заболевания.