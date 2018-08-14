Вайкуле назвала условия для выступления в Крыму

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Латвийская певица Лайма Вайкуле сообщила, что готова приехать в Крым, как только с России снимут санкции, введенные после присоединения полуострова. Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-1".

По словам Вайкуле, в этом случае она готова выступить в Крыму даже бесплатно.

На прошлой неделе на пресс-конференции перед концертом в Одессе артистку спросили, собирается ли она в Крым. На это Вайкуле ответила, что не поедет на полуостров ни за какие гонорары, потому что европейцам это запрещено. Она также добавила, что не питает теплых чувств к СССР и счастлива, что он распался.

Реакция в Крыму

Глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что ставить условия относительно приезда в Крым недопустимо, крымчане никого не тянут к себе насильно.

Политик считает, что творческим людям следует заниматься своим делом, а не делить людей и страны на хорошие и плохие, подстраиваясь под чью-то политику.

"Если ты даришь людям свое творчество, то дари. Дари всем одинаково. Наш совет: заниматься творчеством, любить и уважать всех людей. Крымчане будут благодарны каждому, кто о них отзывается хорошо, кто уважает их мнение", — заявил он.

По его словам, отказываясь приехать в Крым, Вайкуле лишает себя возможности увидеть небывалые природные красоты полуострова, а также стать свидетелем масштабных инфраструктурных изменений, которые произошли в регионе.

"Должна бесплатно дать концерт"

Член Общественного совета при Министерстве обороны России, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко, в свою очередь, заявил, что Вайкуле должна бесплатно дать концерт в Крыму, если хочет продолжить работать в России.

По его словам, певица должна была отмалчиваться на вопрос украинских журналистов, поедет ли она в Крым.

"Ни о какой дружбе народов речи не идет. Мотив простой — она хочет зарабатывать деньги и в Грузии, и в России, и на Украине. Ее никто не просил трогать тему Крыма, она могла отмолчаться", — считает Коротченко в эфире телеканала "Россия 1".

Он также добавил, что для решения этой проблемы Вайкуле должна дать бесплатный концерт в Крыму.

"Наша позиция должна быть нормальной. Хочешь работать в России? Твоя первая концертная площадка Крым. Бесплатно дай концерт, если ты любишь Россию", — заявил главред.

При этом он считает, что вопрос выступления в Крыму никак не связан с шоу-бизнесом.

"Это вопрос политический! Если мы, Россия, себя уважаем. Вот такие "цеевропейцы" пусть едут выступать в другие места. Мы не должны нашими деньгами подпитывать тех, кто демонстрирует, извините, скрытую русофобию", — подчеркнул Коротченко.