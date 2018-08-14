Союз ветеранов осудил искажение исторической правды в Литве

ВИЛЬНЮС, 13 авг — РИА Новости. Союз ветеранов Второй мировой войны — борцов против нацизма осудил травлю депутата Клайпедского горсовета Вячеслава Титова со стороны властей Клайпеды, сообщает Sputnik Литва.
Гринзайд призвал еврейскую общину Литвы, ветеранов Второй мировой войны и другие объединения и организации выступить против героизации Раманаускаса (Ванагаса) и против курса литовских властей на искажение исторической правды.
Скандал вокруг Титова
В ответ на это Клайпедская окружная прокуратура возбудила досудебное расследование, а горсовет начал процедуру импичмента в отношении Титова. В доме и офисе политика прошли обыски, были изъяты компьютеры, телефон, флешки, жесткие диски.
В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что литовские власти хотят переписать исторические реалии, а в отношении Титова начали самую настоящую травлю.
В Литве "партизанами" считают и "лесных братьев" — националистически настроенные вооруженные движения, действовавшие на территории страны в 1940-1950-х годах. Во время Второй мировой войны многие из тех, кто был против советской власти, вставали на сторону фашистской Германии. "Лесные братья" были причастны к уничтожению мирного населения и убийствам советских партийных работников.