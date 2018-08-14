Союз ветеранов осудил искажение исторической правды в Литве

ВИЛЬНЮС, 13 авг — РИА Новости. Союз ветеранов Второй мировой войны — борцов против нацизма осудил травлю депутата Клайпедского горсовета Вячеслава Титова со стороны властей Клайпеды, сообщает Sputnik Литва.

"Всецело поддерживаем позицию Титова, аргументированно заявившего, что устанавливать на входе в Клайпедский университет мемориальную доску нацистскому пособнику (Адольфасу Раманаускасу (Ванагасу). — Sputnik), причастному к гибели в военное и послевоенное время более 8 тыс. мирных граждан, значительную часть которых составляли евреи, по меньшей мере негуманно, и это оскорбляет память павших от рук фашистов и их пособников", — говорится в письме председателя Союза ветеранов Абрама Гринзайда.

Гринзайд призвал еврейскую общину Литвы, ветеранов Второй мировой войны и другие объединения и организации выступить против героизации Раманаускаса (Ванагаса) и против курса литовских властей на искажение исторической правды.

Скандал вокруг Титова

Скандал вокруг депутата городского совета Клайпеды Вячеслава Титова, усомнившегося в "геройстве" командира "лесных братьев" Адольфаса Раманаускаса (Ванагаса) разгорелся в конце июля. На заседании горсовета Титов высказался против установки мемориальной таблички на бывшем здании педагогического института командиру "лесных братьев" Раманаускасу, который был причастен к убийству восьми тысяч мирных жителей. В качестве доказательства своих слов политик привел копии приговора советского суда.

В ответ на это Клайпедская окружная прокуратура возбудила досудебное расследование, а горсовет начал процедуру импичмента в отношении Титова. В доме и офисе политика прошли обыски, были изъяты компьютеры, телефон, флешки, жесткие диски.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что литовские власти хотят переписать исторические реалии, а в отношении Титова начали самую настоящую травлю.

В Литве "партизанами" считают и "лесных братьев" — националистически настроенные вооруженные движения, действовавшие на территории страны в 1940-1950-х годах. Во время Второй мировой войны многие из тех, кто был против советской власти, вставали на сторону фашистской Германии. "Лесные братья" были причастны к уничтожению мирного населения и убийствам советских партийных работников.