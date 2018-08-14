Итальянские налоговики заблокировали выплату депутатской пенсии Чиччолине

РИМ, 14 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Налоговая служба Италии заблокировала выплату депутатской пенсии знаменитой в прошлом порнозвезде Илоне Сталлер, более широко известной под своим сценическим псевдонимом Чиччолина, сообщил ее адвокат Лука Ди Карло.

По словам юриста, текущий счет 66-летней экс-порнодивы в банковском отделении парламентского Дворца Монтечиторио был "заморожен" по указанию налоговых органов, что противоречит закону. По сведениям некоторых местных СМИ, речь идет о неуплате Сталлер налогов в размере около 100 тысяч евро.

"Пожизненное пособие (положенное бывшим парламентариям) не может быть описано за долги или конфисковано, как это сделала налоговая служба. Существуют рамки закона. Серьезная ответственность в этой связи ложится также на парламентскую и банковскую администрации, которые позволили совершить эти антиконституционные действия", — заявил Ди Карло.

Представители налоговой службы Италии опровергли заявление адвоката, но, судя по всему, Сталлер всерьез намерена обратиться в прокуратуру, чтобы привлечь к суду тех, кто лишил ее "средств к существованию". Речь в данном случае может идти о многомиллионном иске Чиччолины, которая имеет богатый опыт многолетней судебной тяжбы со своим бывшим мужем, одним из самых высокооплачиваемых художников США авангардистом Джеффом Кунсом.

Сталлер родилась в 1951 году в Будапеште, но карьеру в порнобизнесе сделала в Италии, где в 1972 году получила гражданство. В 1987 году порноактриса была избрана в Палату депутатов по спискам Радикальной партии. В парламенте Италии, где она заседала вплоть до 1992 года, Чиччолина запомнилась в основном появлением в вызывающих нарядах, которые явно мешали продуктивно работать местным законодателям. В 2002 году она неудачно попробовала свои силы на коммунальных выборах в североитальянском городе Монца, а затем безуспешно пыталась стать депутатом парламента родной Венгрии.

За заслуги на депутатском поприще Чиччолине, как и другим бывшим итальянским парламентариям, отработавшим полную легислатуру, положено пожизненное пособие. Оно устанавливается вне зависимости от правил назначения пенсий обычным гражданам.

В июле председатель Палаты депутатов, видный представитель правящего ныне "антисистемного" "Движения 5 звезд" Роберто Фико выступил с инициативой о значительном сокращении размера подобных пособий с января 2019 года. Это предложение, входившее в предвыборную программу "пятизвездочников", вскоре должен рассмотреть парламент. Его реализация позволит ежегодно экономить до 40 миллионов евро. Речь идет о более чем 2,5 тысячи бывших народных избранников, в число которых входит и Сталлер. Она, кстати, уже объявила, что будет оспаривать такое решение в суде.