В Киевской области двух рабочих засыпало землей во время ремонтных работ

КИЕВ, 14 авг – РИА Новости. Двух рабочих засыпало землей при проведении ремонтных работ в Киевской области, одного из них удалось спасти, второй погиб, сообщается во вторник на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

ЧП произошло в понедельник – спасателям поступило сообщение, что во время выполнения ремонтных работ в городе Борисполь двух работников "Киевоблэнерго" засыпало землей в котловане.

На место срочно были направлены спасатели, они начали работы по откапыванию пострадавших.

"Был спасен и поднят на поверхность мужчина 1991 года рождения, которого с переломом руки передали медработникам. Второй рабочий, 1974 года рождения, к сожалению, погиб", — говорится в сообщении ведомства.