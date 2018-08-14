СМИ опубликовали видео с места наезда автомобиля у парламента в Лондоне

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Опубликовано видео с камер наружного видеонаблюдения, на котором запечатлен наезд автомобиля на ограждения у здания парламента Великобритании в Лондоне, сообщает издание Daily Mail.

На видео видно, как автомобиль Ford Fiesta резко свернул с дороги и наехал на нескольких пешеходов и велосипедистов. После водитель увеличил скорость и врезался в заграждения рядом с парламентом.

Как предполагает издание, водитель автомобиля наехал на 10 человек на скорости до 80 километров в час.

Во вторник утром автомобиль врезался в ограждение у здания парламента. Как сообщили в полиции, перед этим автомобиль наехал на нескольких пешеходов и велосипедистов. На место прибыла вооруженная полиция. Водитель был задержан. В результате инцидента пострадали два человека. Район происшествия был эвакуирован и оцеплен. Полиция Лондона заявила, что рассматривает инцидент у парламента Великобритании как теракт и расследование ведет контртеррористическое подразделение.