Силовики за сутки обстреляли более десяти домов, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (110)

ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Более десяти домов повреждено в самопровозглашенной Донецкой народной республике из-за обстрелов со стороны украинских силовиков за минувшие сутки, сообщил во вторник журналистам начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня сообщило о семи обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.

"В результате обстрела повреждения получили два домостроения в Докучаевске. В результате массированного обстрела поселка шахты имени Изотова в Никитовском районе Горловки повреждения получили девять жилых домов", — сказал Безсонов.

Он уточнил, что только по подконтрольной ДНР Горловке в понедельник украинские силовики выпустили более 50 мин калибрами 120 и 82 миллиметра.