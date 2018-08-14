Лукашенко потребовал внести предложения по заменам в правительстве

МИНСК, 14 авг — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании о ходе выполнения поручений по комплексному развитию Оршанского района потребовал на этой неделе внести ему предложения по заменам в руководстве правительства, сообщает Sputnik Беларусь.

"На этой неделе внести предложения по замене всего руководства правительства, всей верхушки из резерва кадров, который мною сформирован", — заявил он.

В частности, Лукашенко поручил внести предложения по министрам промышленности и строительства.

Кроме того, он отметил, что поручений по развитию региона не выполняются, заявив, что единственная причина этого заключается в "пофигическом отношении правительства к поручениям президента".

"Хватит смотреть им (чиновникам — ред.) в рот, и они будут нам рассказывать, как им сложно, как им трудно", — призвал Лукашенко.

"Он сидел, не мог отремонтировать крышу — выполнить поручение президента. Кто имел право отменять мои решения? А почему не выполнили, почему не сделали, как я сказал? Почему стройтрест кувыркается?" — спросил глава государства.

По его словам, председателя Оршанского райисполкома следует отправить в отставку и найти ему другую работу. "И не дай бог, здесь не будет сделано то, что вы наметили… и то, что я вам поручил", — предупредил Лукашенко.

Как вариант, продолжил он, можно направить министра промышленности Виталия Вовка "сюда (в район — ред.) — будет вытягивать всю эту промышленность". "В какой должности… пусть определяются. Не сделает — пойдет туда, куда я вчера сказал", — отметил Лукашенко.

В понедельник, посещая Оршанский инструментальный завод, Лукашенко пригрозил главе Минпрома, что "у него выбор один: или тюрьма, или сюда (на завод — ред.)".