Эксперт прокомментировал поставки Украине летального оружия из Канады

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Канада идет на подлую и циничную сделку, разрешая поставлять на Украину летальное оружие, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее официальный журнал правительства Канады Canada Gazette сообщил, что Оттава одобрила поставку летального оружия на Украину. Решение вступило в силу после публикации. В свою очередь украинский посол в Канаде Андрей Шевченко подтвердил, что Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине. Дипломат заявил, что "рад" новостям о поставках вооружения, и выразил уверенность, что это сможет "приблизить мир" на Украине.
Президент Украины Петр Порошенко также поблагодарил Канаду и США за принятые решения. Он отметил, что Вашингтон санкционировал помощь по безопасности Украины, а Оттава включила ее в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие. "Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки", — написал Порошенко в Facebook.