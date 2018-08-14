Эксперт прокомментировал поставки Украине летального оружия из Канады

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Канада идет на подлую и циничную сделку, разрешая поставлять на Украину летальное оружие, считает главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Поставка Канадой на Украину летального оружия, в том числе снайперских винтовок, — это, безусловно, крайне дестабилизирующий шаг, который делает канадские власти участниками одной из сторон конфликта в ходе гражданской войны на востоке Украины. Эти средства будут предназначены, прежде всего, для вооружения подразделений украинской армии и добровольческих батальонов украинских националистов, действующих в так называемой зоне антитеррористической операции. Это орудие убийства, которое будет использовано для уничтожения живой силы, техники, а также мирных жителей Донбасса. В этих условиях Канада идет на абсолютно циничную и подлую сделку, следствием которой будет гибель ни в чем не повинных людей", — сказал Коротченко РИА Новости.

Ранее официальный журнал правительства Канады Canada Gazette сообщил, что Оттава одобрила поставку летального оружия на Украину. Решение вступило в силу после публикации. В свою очередь украинский посол в Канаде Андрей Шевченко подтвердил, что Канада разрешила своим компаниям поставлять оружие Украине. Дипломат заявил, что "рад" новостям о поставках вооружения, и выразил уверенность, что это сможет "приблизить мир" на Украине.

Президент Украины Петр Порошенко также поблагодарил Канаду и США за принятые решения. Он отметил, что Вашингтон санкционировал помощь по безопасности Украины, а Оттава включила ее в список стран, которым разрешено поставлять летальное оружие. "Благодарен Вашингтону и Оттаве за мощный и своевременный сигнал поддержки", — написал Порошенко в Facebook.