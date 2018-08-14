Корсика готова принять судно Aquarius с мигрантами на борту

ПАРИЖ, 14 авг – РИА Новости. Французский остров Корсика готов принять судно Aquarius, на борту которого находится 141 мигрант, заявил глава Ассамблеи Корсики Жан-Ги Таламони в эфире телеканала BFMTV.

В настоящее время судно находится в международных водах между Италией и Мальтой. Власти этих стран заявили, что не примут Aquarius. На прошлой неделе судно приняло на борт 141 нелегального мигранта в водах Средиземного моря. Спустя два дня НПО SOS Mediterranee и "Врачи без границ", которые управляют судном, обратились к европейским правительствам с призывом указать безопасный порт для высадки спасенных мигрантов.

В июне власти Корсики предложили открыть порты для другого судна с мигрантами. "Мы по-прежнему придерживаемся того же мнения… Сегодня есть необходимость оказать помощь этому судну, новому Aquarius", — отметил Таламони. По его словам, в июне "была реальная опасность для жизни людей, учитывая, что судно было перегружено, метеорологические условия были очень плохими и Валенсия (Испания) находилась далеко". "По этой причине мы предложили, что порты Корсики были открыты", — добавил он.

Таламони подчеркнул, что сегодня вопрос о судне Aquarius остается актуальным. "Европа потерпела неудачу в этом деле, и настало время, чтобы она проснулась. И каждый должен взять на себя ответственность", — добавил он, призывая федеральные власти Франции высказаться на этот счет.

Вместе с тем накануне в Елисейском дворце отметили, что "судно должно причалить к ближайшему порту". Представитель президентской администрации добавил, что Франция возьмет на себя часть ответственности, отмечает телеканал.

В июне ситуация с Aquarius, на борту которого находились более 600 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна, мигрантов согласилась принять Испания. Часть людей пересадили на два итальянских корабля — патрульный корабль Dattilo и сторожевой корабль Orione ВМС Италии. Три судна прибыли в порт Валенсии 17 июня, преодолев 700 морских миль.