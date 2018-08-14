В Харьковской области один человек пострадал при взрыве

КИЕВ, 14 авг – РИА Новости. Один человек пострадал в результате взрыва в Харьковской области, полиция выясняет причины инцидента, сообщило во вторник облуправление полиции.

По данным полиции, сообщение об инциденте поступило в Харьковский отдел полиции в понедельник.

"Было установлено, что мужчина нашел в лесополосе металлический предмет и решил использовать его в дальнейшем в хозяйстве. Во время работы с ним произошел взрыв. С места происшествия изъяты фрагменты из металла, которые направлены на исследование", — говорится в сообщении на сайте областной полиции.

Пострадавший с многочисленными ранениями был госпитализирован. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Открыто уголовное дело по статье "неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.