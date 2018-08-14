Эксперт прокомментировал слова Тимошенко о зарплатах украинцев

КИЕВ, 14 авг – РИА Новости. Экс-премьер Украины лидер партии "Батькивщина" лидер Юлия Тимошенко права, что делает акцент на социальную направленность, поскольку граждане Украины поставлены "на грань выживания" из-за низких доходов, считает руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Ранее Тимошенко заявила, что "рабы в Древнем Египте во времена Тутанхамона имели большие заработки", чем современные украинцы. При этом ранее она сообщала, что будет баллотироваться на пост президента. Выборы главы государства пройдут на Украине в марте 2019 года.

"Элементарно, учитывая стоимость жизни, размеры пенсий, зарплат бюджетников, доходы граждан не позволяют физически воспроизводиться. По большому счету у людей не остается денег на элементарное. Сегодня коммунальные платежи выше пенсии. Действительно, люди поставлены на грань выживания. Тимошенко права и делает правильный акцент на социальную направленность", — заявил Золотарев РИА Новости во вторник.

Ранее Нацбанк Украины сохранил прогноз роста ВВП в 2018 году на 3,4% при инфляции 8,9%.