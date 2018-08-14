Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (108)

ДОНЕЦК, 14 авг — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил во вторник журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В понедельник в представительстве ДНР в СЦКК заявили о десяти нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ (вооруженных сил Украины) составило семь раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории ДНР 53 мины калибром 120 и 82 миллиметров. При обстрелах также использовались гранатометы и стрелковое оружие.