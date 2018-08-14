В Пакистане число погибших из-за обрушения шахты выросло до 12 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 авг — РИА Новости. Число рабочих, погибших в результате обрушения угольной шахты в провинции Белуджистан на западе Пакистана, возросло до 12, передает во вторник телеканал Geo TV.

Ранее сообщалось о шести погибших.

Инцидент произошел в воскресенье вечером. Как стало известно ранее, в тот день на шахте прогремел взрыв, причину которого до сих пор не удалось установить. Он привел к обрушению шахты, в которой, согласно последним данным, на тот момент находились более 30 человек.

Вскоре после случившегося на место прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации завалов и поиску пропавших шахтеров. В ходе операции уже удалось спасти 16 человек, которые из-за кислородного голодания были обнаружены в бессознательном состоянии. Судьба еще пяти шахтеров пока остается неизвестной.

Телеканал напоминает, что число смертельных инцидентов на угольных шахтах в Пакистане продолжает неуклонно расти, отчего проблема приобретает все более угрожающие масштабы. Официальная статистика утверждает, что ежегодно в этой стране в угольных шахтах гибнут до 200 человек. Чаще всего — из-за обвалов, спровоцированных взрывами, либо обильными осадками.