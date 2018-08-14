В Таиланде стальная свая рухнула в паре сантиметров от автомобиля

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В одном из районов Бангкока сорвавшаяся с крана стальная конструкция весом в четыре тонны упала в нескольких сантиметрах от автомобиля. Момент попал на видеорегистратор машины, едущей сзади.

На кадрах видно, как автомобилю удается затормозить за мгновения до падения сваи. Из машины выходят водитель и пассажир, женщине становится плохо, мужчина ее обнимает. К ним подходят растерянные рабочие.

Как отмечает Daily Mail, позже стало известно, что один из находившихся в машине людей получил травму и попал в больницу.